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AGENDA · Walheim

La guinguette du Poilu à Walheim Walheim

jeudi 6 août 2026 · Walheim

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
rue du Stade
Ville
68130 Walheim
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Walheim

La guinguette du Poilu à Walheim

rue du Stade Walheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-06 17:00:00
fin : 2026-08-06 22:00:00

Date(s) :
2026-08-06 2026-09-03

Buvette, petite restauration, ambiance guinguette
L’Association Histoire et Mémoire d’Alsace vous invite à une soirée guinguette au club house du stade de Walheim

Buvette, petite restauration, ambiance guinguette 0  .

rue du Stade Walheim 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 6 03 90 89 27 

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English :

Refreshments, light meals, open-air café atmosphere

L’événement La guinguette du Poilu à Walheim Walheim a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme du Sundgau