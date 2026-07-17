Informations pratiques

Walheim

La guinguette du Poilu à Walheim

rue du Stade Walheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-06 17:00:00

fin : 2026-08-06 22:00:00

Date(s) :

2026-08-06 2026-09-03

Buvette, petite restauration, ambiance guinguette

L’Association Histoire et Mémoire d’Alsace vous invite à une soirée guinguette au club house du stade de Walheim

Buvette, petite restauration, ambiance guinguette 0 .

rue du Stade Walheim 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 6 03 90 89 27

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English :

Refreshments, light meals, open-air café atmosphere

L’événement La guinguette du Poilu à Walheim Walheim a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme du Sundgau