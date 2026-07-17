La guinguette du Poilu à Walheim Walheim
jeudi 6 août 2026 · Walheim
Informations pratiques
Walheim
La guinguette du Poilu à Walheim
rue du Stade Walheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-06 17:00:00
fin : 2026-08-06 22:00:00
Date(s) :
2026-08-06 2026-09-03
Buvette, petite restauration, ambiance guinguette
L’Association Histoire et Mémoire d’Alsace vous invite à une soirée guinguette au club house du stade de Walheim
Buvette, petite restauration, ambiance guinguette 0 .
rue du Stade Walheim 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 6 03 90 89 27
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English :
Refreshments, light meals, open-air café atmosphere
L’événement La guinguette du Poilu à Walheim Walheim a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme du Sundgau