La Guinguette du poulailler La Ferme d’Illats Cérons

Cet été, rendez-vous à La Ferme d’Illats pour passer de merveilleux moments sous les arbres

Samedi 9 Août, concert de Emi (folk pop)

Carte produits locaux carnés et veggies, bar cocktails et mocktails ambiance conviviale et musique live dans un cadre bucolique !

Sans oublier les brunchs fermiers tous les dimanches. .

La Ferme d’Illats Côte de Caulet Cérons 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 63 79 68 contact@lafermedillats.com

