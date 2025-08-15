La Guinguette du poulailler La Ferme d’Illats Cérons

La Guinguette du poulailler La Ferme d’Illats Cérons vendredi 15 août 2025.

La Guinguette du poulailler

La Ferme d’Illats Côte de Caulet Cérons Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-15

fin : 2025-08-15

Date(s) :

2025-08-15

La Guinguette du Poulailler

Cet été, rendez-vous à La Ferme d’Illats pour passer de merveilleux moments sous les arbres

Vendredi 15 Août déjeuner fermier + Soirée avec concert franchouillard (elle et il)

Carte produits locaux carnés et veggies, bar cocktails et mocktails ambiance conviviale et musique live dans un cadre bucolique !

Sans oublier les brunchs fermiers tous les dimanches. .

La Ferme d’Illats Côte de Caulet Cérons 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 63 79 68 contact@lafermedillats.com

English : La Guinguette du poulailler

German : La Guinguette du poulailler

Italiano :

Espanol : La Guinguette du poulailler

L’événement La Guinguette du poulailler Cérons a été mis à jour le 2025-08-04 par La Gironde du Sud