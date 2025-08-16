La Guinguette du poulailler La Ferme d’Illats Cérons
La Ferme d’Illats Côte de Caulet Cérons Gironde
La Guinguette du Poulailler
Cet été, rendez-vous à La Ferme d’Illats pour passer de merveilleux moments sous les arbres
Samedi 16 Août, concert de Yellow Paup x Mathilde (dj set et percussions)
Carte produits locaux carnés et veggies, bar cocktails et mocktails ambiance conviviale et musique live dans un cadre bucolique !
Sans oublier les brunchs fermiers tous les dimanches. .
La Ferme d’Illats Côte de Caulet Cérons 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 63 79 68 contact@lafermedillats.com
