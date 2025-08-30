La guinguette du Rideau d’Ez Loges Éloyes

Oyez, oyez, cher public !

Vous l’attendez tous, voici le retour de notre événement de fin d’été

la GUINGUETTE du Rideau d’Ez Loges

Dès 18h30, venez profiter d’une pièce de théâtre en plein air « Cour Bouillon », offerte par la Compagnie des Jolies Mômes dans le beau parc de la mairie d’Eloyes (un chapeau circulera à la fin du spectacle)

Puis, dégustez une grillade accompagnée des bons beignets de patate de François, goutez une petite crêpe ou buvez un verre ! Le tout servi par votre troupe de théâtre préférée Le Rideau d’Ez Loges !

Enfin, dansez au rythme de l’accordéon et du micro du groupe For DAD dans une ambiance Guinguette assurée !Tout public

Éloyes 88510 Vosges Grand Est +33 6 37 78 56 83

English :

Hear ye, hear ye, dear public!

You’ve all been waiting for this: our end-of-summer event returns:

la GUINGUETTE du Rideau d’Ez Loges

From 6.30pm, come and enjoy an open-air play « Cour Bouillon », presented by the Compagnie des Jolies Mômes in the beautiful park of the Eloyes town hall (a hat will be given away at the end of the show)

Then, enjoy a barbecue accompanied by François’s delicious potato fritters, a crêpe or a drink! All served up by your favorite theater troupe, Le Rideau d’Ez Loges!

Finally, dance to the rhythm of the accordion and microphone of the band For DAD in a guaranteed Guinguette atmosphere!

German :

Hört, hört, liebes Publikum!

Sie alle haben darauf gewartet, hier ist die Rückkehr unserer Spätsommerveranstaltung

die GUINGUETTE des « Rideau d’Ez Loges » (Vorhang von Ez Loges)

Ab 18:30 Uhr können Sie das Freiluft-Theaterstück « Cour Bouillon » genießen, das von der Compagnie des Jolies Mômes im schönen Park des Rathauses von Eloyes angeboten wird (am Ende der Vorstellung geht ein Hut herum)

Genießen Sie anschließend ein Grillgericht mit den guten Kartoffelkrapfen von François, probieren Sie einen kleinen Crêpe oder trinken Sie etwas! Das alles wird von Ihrer Lieblingstheatergruppe Le Rideau d’Ez Loges serviert!

Und schließlich können Sie zum Rhythmus des Akkordeons und des Mikrofons der Gruppe For DAD in einer garantierten Guinguette-Atmosphäre tanzen!

Italiano :

Udite, udite, caro pubblico!

Lo stavate aspettando: il nostro evento di fine estate è tornato:

la GUINGUETTA del Rideau d’Ez Loges

A partire dalle 18.30, venite a godervi lo spettacolo teatrale all’aperto « Cour Bouillon », messo in scena dalla Compagnie des Jolies Mômes nel bellissimo parco del municipio di Eloyes (alla fine dello spettacolo verrà regalato un cappello)

Poi godetevi un barbecue accompagnato dalle deliziose frittelle di patate di François, una crêpe o una bibita! Il tutto servito dalla vostra compagnia teatrale preferita, Le Rideau d’Ez Loges!

Infine, ballate al ritmo della fisarmonica e del microfono del gruppo For DAD in un’atmosfera da Guinguette garantita!

Espanol :

Atención, atención, querido público

Todos lo estabais esperando: vuelve nuestro evento de fin de verano:

la GUINGUETTE del Rideau d’Ez Loges

A partir de las 18.30 h, disfrute de una obra de teatro al aire libre titulada « Cour Bouillon », representada por la Compagnie des Jolies Mômes en el hermoso recinto del ayuntamiento de Eloyes (al final del espectáculo se regalará un sombrero)

A continuación, disfrute de una barbacoa acompañada de los deliciosos buñuelos de patata de François, un crêpe o una bebida Todo ello servido por su compañía de teatro favorita, Le Rideau d’Ez Loges

Por último, ¡baile al ritmo del acordeón y el micrófono del grupo For DAD en un ambiente Guinguette garantizado!

