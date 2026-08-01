La guinguette du Rideau d’Ez Loges Rue Charles de Gaulle Éloyes

Informations pratiques

Éloyes

La guinguette du Rideau d’Ez Loges

Rue Charles de Gaulle Parc de la Mairie Éloyes Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-22 18:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

La Guinguette du Rideau d’Ez Loges revient dans le parc de la mairie d’Eloyes pour sa 6ème édition !

Au programme

théâtre en plein air avec le spectacle To de la troupe des Joli(e)s Mômes

ambiance musicale avec le groupe For Dad

restauration avec les fameux beignets râpés de pomme de terre de François

buvette

Le tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale sous les fanions et les lumières guinguette.

Entrée libre, dons au chapeau.Tout public

0 .

Rue Charles de Gaulle Parc de la Mairie Éloyes 88510 Vosges Grand Est +33 7 59 69 00 85

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English :

The Guinguette du Rideau d’Ez Loges returns to Eloyes Town Hall Park for its 6th edition!

On the program:

open-air theater featuring the show “To” by the Joli(e)s M%F4mes troupe

live music by the band For Dad

food, including François’s famous potato fritters

refreshment stand

All in a warm and friendly atmosphere under bunting and guinguette-style lights.

Free admission; donations welcome.

L’événement La guinguette du Rideau d’Ez Loges Éloyes a été mis à jour le 2026-07-29 par REMIREMONT PLOMBIERES TOURISME