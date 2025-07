La Guinguette du Tour Pont-d’Ouilly

La Guinguette du Tour Pont-d’Ouilly jeudi 10 juillet 2025 12:00:00.

La Guinguette du Tour

Guinguette de Pont d’Ouilly Pont-d’Ouilly Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 12:00:00

fin : 2025-07-10 15:30:00

Date(s) :

2025-07-10

Venez fêter le passage du Tour de France en Suisse Normande en musique !

Rendez-vous à Pont-d’Ouilly, au bord de l’Orne, pour vous immerger dans l’ambiance festive et conviviale d’une authentique guinguette et encourager vos coureurs favoris !

Buvette sur place.

Guinguette de Pont d’Ouilly Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie +33 2 31 90 17 26

English : La Guinguette du Tour

Come and celebrate the Tour de France in Suisse Normande with music!

Join us in Pont-d?Ouilly, on the banks of the River Orne, to immerse yourself in the festive atmosphere of an authentic guinguette and cheer on your favorite riders!

Refreshment bar on site.

German : La Guinguette du Tour

Feiern Sie die Durchfahrt der Tour de France durch die Normannische Schweiz mit Musik!

Treffen Sie sich in Pont-d’Ouilly am Ufer der Orne, um in die festliche und gesellige Atmosphäre einer authentischen Guinguette einzutauchen und Ihre Lieblingsfahrer anzufeuern!

Getränke vor Ort.

Italiano :

Venite a festeggiare il Tour de France in Suisse Normande con della grande musica!

Venite a Pont-d’Ouilly, sulle rive dell’Orne, per immergervi nell’atmosfera festosa e amichevole di un’autentica guinguette e tifare per i vostri corridori preferiti!

Bar di ristoro in loco.

Espanol :

Venga a celebrar la llegada del Tour de Francia a Suisse Normande con buena música

Venga a Pont-d’Ouilly, a orillas del río Orne, para sumergirse en el ambiente festivo y acogedor de una auténtica guinguette y animar a sus ciclistas favoritos

Bar de refrescos in situ.

