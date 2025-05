La Guinguette du Val For Mates – Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy, 7 juin 2025 20:30, Arudy.

Pyrénées-Atlantiques

Pyrénées-Atlantiques

2025-06-07 20:30:00

2025-06-07

2025-06-07

For Mate, c’est l’énergie du rock et la mélodie de

la pop réunies dans un répertoire dynamique,

de 1970 à aujourd’hui. Ce groupe revisite avec

passion les morceaux cultes, connus et reconnus

de tous, pour une ambiance à la fois cool et

rythmée. Un concert parfait pour chanter, danser

et vibrer au son des plus grands classiques ! .

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08

