Sainte-Eulalie-de-Cernon

La Guinguette en Folie’s

Sainte-Eulalie-de-Cernon Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Une soirée conviviale, festive et pleine de bonne humeur !

Au programme

– Ambiance guinguette

– Musique en live

– Buvette et bar à vins

– Restauration sur place

– Rencontres, rires et moments à partager entre amis ou en famille

Ouvert à tous, sans réservation.

Dès 18h, à la salle des fêtes .

Sainte-Eulalie-de-Cernon 12230 Aveyron Occitanie

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English :

A fun, festive evening full of good cheer!

L’événement La Guinguette en Folie’s Sainte-Eulalie-de-Cernon a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)