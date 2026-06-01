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La Guinguette en Folie’s Sainte-Eulalie-de-Cernon

La Guinguette en Folie’s Sainte-Eulalie-de-Cernon

La Guinguette en Folie’s Sainte-Eulalie-de-Cernon samedi 27 juin 2026.

Ville : 12230 Sainte-Eulalie-de-Cernon

Département : Aveyron

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Sainte-Eulalie-de-Cernon

La Guinguette en Folie’s

Sainte-Eulalie-de-Cernon Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Une soirée conviviale, festive et pleine de bonne humeur !
Au programme
– Ambiance guinguette
– Musique en live
– Buvette et bar à vins
– Restauration sur place
– Rencontres, rires et moments à partager entre amis ou en famille
Ouvert à tous, sans réservation.
Dès 18h, à la salle des fêtes   .

Sainte-Eulalie-de-Cernon 12230 Aveyron Occitanie  

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English :

A fun, festive evening full of good cheer!

L’événement La Guinguette en Folie’s Sainte-Eulalie-de-Cernon a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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