La Guinguette éphémère Bernos-Beaulac

Tarif : – –

Comme son nom l’indique, la guinguette éphémère du Ciron s’installe pour deux jours au stade de Bernos-Beaulac !

Dès 12h, plongez dans une ambiance à la fois familiale et festive lors de ces journées organisées par le FC Sud-Gironde ! Profitez de délicieuses planches de charcuterie et fromages, accompagnées de rafraîchissements à la buvette, avec en vedette la bière locale de la Brasserie Procyon. .

Stade Bernos-Beaulac 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 57 07 83

