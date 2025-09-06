La Guinguette éphémère Bernos-Beaulac
La Guinguette éphémère Bernos-Beaulac samedi 6 septembre 2025.
La Guinguette éphémère
Stade Bernos-Beaulac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-07
Date(s) :
2025-09-06
Comme son nom l’indique, la guinguette éphémère du Ciron s’installe pour deux jours au stade de Bernos-Beaulac !
Dès 12h, plongez dans une ambiance à la fois familiale et festive lors de ces journées organisées par le FC Sud-Gironde ! Profitez de délicieuses planches de charcuterie et fromages, accompagnées de rafraîchissements à la buvette, avec en vedette la bière locale de la Brasserie Procyon. .
Stade Bernos-Beaulac 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 57 07 83
English : La Guinguette éphémère
German : La Guinguette éphémère
Italiano :
Espanol : La Guinguette éphémère
L’événement La Guinguette éphémère Bernos-Beaulac a été mis à jour le 2025-08-22 par La Gironde du Sud