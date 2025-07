La guinguette éphèmère place Borot Vézelay

Gratuit

Gratuit

2025-07-31

2025-07-31

Restauration, musique, buvette. Concert avec le groupe The Vintage Music Club, batterie fougueuse, des claviers vibrants, une guitare débridée portés par une voix renversante qui vous transportera aux origines du Rock’n’roll et de la soul. Laissez-vous entrainer par l’énergie pétillante et communicative de ce groupe qui saura indiscutablement révéler vos plus beaux pas de danse ! .

Place Borot Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

