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La guinguette fête la musique Pondaurat

La guinguette fête la musique Pondaurat

La guinguette fête la musique Pondaurat samedi 20 juin 2026.

Adresse : Château des Antonins

Ville : 33190 Pondaurat

Département : Gironde

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif

Pondaurat

La guinguette fête la musique

Château des Antonins Pondaurat Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Samedi dès 17 h, le comité des fêtes et le château des Antonins de Pondaurat vous invite à sa guinguette ! Dès 17h jeux en extérieur, pétanque, molky… Restauration et buvette sur place avec jambon à la broche ou kefta, sur réservation. Concert du groupe Bulmarine en soirée.   .

Château des Antonins Pondaurat 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 72 90 57 

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English : La guinguette fête la musique

L’événement La guinguette fête la musique Pondaurat a été mis à jour le 2026-06-12 par OT de l’Entre-deux-Mers