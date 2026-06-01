La guinguette fête la musique Pondaurat
La guinguette fête la musique Pondaurat samedi 20 juin 2026.
Pondaurat
La guinguette fête la musique
Château des Antonins Pondaurat Gironde
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20 23:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Samedi dès 17 h, le comité des fêtes et le château des Antonins de Pondaurat vous invite à sa guinguette ! Dès 17h jeux en extérieur, pétanque, molky… Restauration et buvette sur place avec jambon à la broche ou kefta, sur réservation. Concert du groupe Bulmarine en soirée. .
Château des Antonins Pondaurat 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 72 90 57
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English : La guinguette fête la musique
L’événement La guinguette fête la musique Pondaurat a été mis à jour le 2026-06-12 par OT de l’Entre-deux-Mers