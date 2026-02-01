LA GUINGUETTE HIVERNALE

Les Angles Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-15 15:00:00

fin : 2026-02-15 19:00:00

2026-02-15

Chalets de créateurs, artisans et petite restauration. Venez profitez d’un petit moment de convivialité pour un goûter ou simplement une petite pause. Animation musicale à partir de 17h15….

Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie lesanglesinfos@les-angles.com

English :

Designer chalets, artisans and light refreshments. Come and enjoy a moment of conviviality for a snack or simply a short break. Musical entertainment from 5:15 pm….

