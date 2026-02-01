LA GUINGUETTE HIVERNALE Les Angles
LA GUINGUETTE HIVERNALE Les Angles jeudi 26 février 2026.
LA GUINGUETTE HIVERNALE
Les Angles Pyrénées-Orientales
Tarif :
Début : 2026-02-26 15:00:00
fin : 2026-02-26 19:00:00
2026-02-26
Chalets de créateurs, artisans et petite restauration. Venez profitez d’un petit moment de convivialité pour un goûter ou simplement une petite pause. Animation musicale à partir de 17h15….
Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie lesanglesinfos@les-angles.com
English :
Designer chalets, artisans and light refreshments. Come and enjoy a moment of conviviality for a snack or simply a short break. Musical entertainment from 5:15 pm….
L’événement LA GUINGUETTE HIVERNALE Les Angles a été mis à jour le 2026-01-30 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION