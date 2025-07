La guinguette littéraire au Théâtre d’Aymare Route des Cazes Le Vigan

Début : 2025-07-23 19:00:00

fin : 2025-07-30 22:00:00

2025-07-23 2025-07-24 2025-07-30 2025-07-31 2025-08-06 2025-08-07 2025-08-13 2025-08-14 2025-08-20

En partenariat avec la librairie Des livres et vous de Gourdon, le Théâtre d’Aymare met à l’honneur les écritures dramatiques, romanesques et poétiques onze rendez-vous au coeur de l’été pour se laisser conter, sous grand châtaignier ou dans l’intimité du théâtre, les grands récits d’hier et d’aujourd’hui …

Des lectures enlevées, incarnées et offertes, pour s’émerveiller ensemble, et partager dans la douceur bucolique de la Guinguette d’Aymare, le plaisir des nourritures terrestres et spirituelles.

Programme

Mercredi 23 et 24 juillet

19h « Le Révizor de Gogol »

Mercredi 30 juillet

19h « Comment j’ai écrit la pièce » de Rémi De Vos

21 h « Le loup des steppes » de Herman Hesse »

Jeudi 31 juillet

19h « Abel » de Alessandro Baricco

Mercredi 6 août

19 h: « Le misanthrope » de Molières

21h « Infini bis » de Baudelaire

Jeudi 7 août

19h « l’envers de la girafe » de Pascal Dessaint

Mercredi 13 août

21h « Phèdre » de Racine

21h « Il était un piano noir, mémoires interrompus » de Barbara

Jeudi 14 août

19 « La petite fille de Monsieur Linh »

Mercredi 20 août

19h « Fofie ! » d’après Les Malheurs de Sophie de la Comtesse de Ségur .

Route des Cazes Domaine d’Aymare Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 6 26 94 71 08 theatredaymare@gmail.com

English :

In partnership with the Des livres et vous bookshop in Gourdon, the Théâtre d’Aymare honors dramatic, romantic and poetic writing: eleven events in the heart of summer, under a large chestnut tree or in the intimacy of the theater, to hear the great tales of yesterday and today …

Lively readings, embodied and offered, to marvel together, and share in the bucolic softness of the Guinguette d’Aymare, the pleasure of earthly and spiritual nourishment.

German :

In Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Des livres et vous in Gourdon stellt das Théâtre d’Aymare dramatische, romantische und poetische Werke in den Mittelpunkt: Elf Termine im Herzen des Sommers, um sich unter einem großen Kastanienbaum oder in der Intimität des Theaters die großen Erzählungen von gestern und heute erzählen zu lassen …

In der bukolischen Sanftheit der Guinguette d’Aymare können Sie gemeinsam staunen und das Vergnügen irdischer und geistiger Nahrung teilen.

Italiano :

In collaborazione con la libreria Des livres et vous di Gourdon, il Théâtre d’Aymare punta i riflettori sulla scrittura drammatica, romanzesca e poetica: undici appuntamenti nel cuore dell’estate, sotto un grande castagno o nell’intimità del teatro, per ascoltare i grandi racconti di ieri e di oggi …

Si tratta di letture vivaci, incarnate e offerte, per meravigliarsi insieme e condividere il piacere del nutrimento terreno e spirituale nella dolce cornice bucolica della Guinguette d’Aymare.

Espanol :

En colaboración con la librería Des livres et vous de Gourdon, el Théâtre d’Aymare pone de relieve la escritura dramática, novelística y poética: once citas en pleno verano, bajo un gran castaño o en la intimidad del teatro, para escuchar los grandes relatos de ayer y de hoy …

Lecturas vivas, encarnadas y ofrecidas, para maravillarse juntos y compartir el placer de un alimento terrenal y espiritual en el apacible marco bucólico de la Guinguette d’Aymare.

