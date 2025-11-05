La Guinguette Mers-les-Bains
La Guinguette Mers-les-Bains mercredi 5 novembre 2025.
La Guinguette
9 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05 15:00:00
fin : 2025-11-05 19:00:00
Date(s) :
2025-11-05
Entrée 10€ Réservation souhaitée
Guinguette avec Fred Siméon et Guillaume Villain (accordéoniste).
Ouverture des portes à 14h30.
A cette occasion, la journaliste Sophie Picard sera présente pour un reportage de France 3 Picardie.
9 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 6 60 96 35 82
English :
Admission: 10? Reservations recommended
Guinguette with Fred Siméon and Guillaume Villain (accordionist).
Doors open at 2.30pm.
Journalist Sophie Picard will be on hand to report on the event for France 3 Picardie.
German :
Eintritt 10? Reservierung erwünscht
Guinguette mit Fred Siméon und Guillaume Villain (Akkordeonist).
Die Türen werden um 14:30 Uhr geöffnet.
Bei dieser Gelegenheit wird die Journalistin Sophie Picard für eine Reportage von France 3 Picardie anwesend sein.
Italiano :
Ingresso: 10 euro? Prenotazione obbligatoria
Guinguette con Fred Siméon e Guillaume Villain (fisarmonicista).
Apertura porte alle 14.30.
La giornalista Sophie Picard sarà presente per un servizio di France 3 Picardie.
Espanol :
Entrada: 10? Imprescindible reservar
Guinguette con Fred Siméon y Guillaume Villain (acordeonista).
Apertura de puertas a las 14.30 h.
La periodista Sophie Picard estará presente para un reportaje de France 3 Picardie.
