La Guinguette Mers-les-Bains

La Guinguette Mers-les-Bains mercredi 5 novembre 2025.

La Guinguette

9 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 15:00:00

fin : 2025-11-05 19:00:00

Date(s) :

2025-11-05

Entrée 10€ Réservation souhaitée

Guinguette avec Fred Siméon et Guillaume Villain (accordéoniste).

Ouverture des portes à 14h30.

A cette occasion, la journaliste Sophie Picard sera présente pour un reportage de France 3 Picardie.

9 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 6 60 96 35 82

English :

Admission: 10? Reservations recommended

Guinguette with Fred Siméon and Guillaume Villain (accordionist).

Doors open at 2.30pm.

Journalist Sophie Picard will be on hand to report on the event for France 3 Picardie.

German :

Eintritt 10? Reservierung erwünscht

Guinguette mit Fred Siméon und Guillaume Villain (Akkordeonist).

Die Türen werden um 14:30 Uhr geöffnet.

Bei dieser Gelegenheit wird die Journalistin Sophie Picard für eine Reportage von France 3 Picardie anwesend sein.

Italiano :

Ingresso: 10 euro? Prenotazione obbligatoria

Guinguette con Fred Siméon e Guillaume Villain (fisarmonicista).

Apertura porte alle 14.30.

La giornalista Sophie Picard sarà presente per un servizio di France 3 Picardie.

Espanol :

Entrada: 10? Imprescindible reservar

Guinguette con Fred Siméon y Guillaume Villain (acordeonista).

Apertura de puertas a las 14.30 h.

La periodista Sophie Picard estará presente para un reportaje de France 3 Picardie.

