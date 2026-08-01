Informations pratiques

Buxières-lès-Villiers

La guinguette mobile à Buxières-lès-Villiers

Place de la mairie Buxières-lès-Villiers Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Tout public

Rendez-vous sur la place Fournier à partir de 18h00 !

Restauration O’Burger Saveurs , Flam’s à Nico et l’Association Bien Vivre à Buxières-lès-Villiers.

Concert de Sorbet Citron. .

Place de la mairie Buxières-lès-Villiers 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 70 02 74 49 communication@agglo-chaumont.fr

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English :

L’événement La guinguette mobile à Buxières-lès-Villiers Buxières-lès-Villiers a été mis à jour le 2026-08-13 par Antenne de Chaumont