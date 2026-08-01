La guinguette mobile à Buxières-lès-Villiers Buxières-lès-Villiers
jeudi 20 août 2026 · Buxières-lès-Villiers
Informations pratiques
Buxières-lès-Villiers
La guinguette mobile à Buxières-lès-Villiers
Place de la mairie Buxières-lès-Villiers Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Tout public
Rendez-vous sur la place Fournier à partir de 18h00 !
Restauration O’Burger Saveurs , Flam’s à Nico et l’Association Bien Vivre à Buxières-lès-Villiers.
Concert de Sorbet Citron. .
Place de la mairie Buxières-lès-Villiers 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 70 02 74 49 communication@agglo-chaumont.fr
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English :
L’événement La guinguette mobile à Buxières-lès-Villiers Buxières-lès-Villiers a été mis à jour le 2026-08-13 par Antenne de Chaumont