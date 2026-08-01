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La guinguette mobile à Rizaucourt-Buchey Rizaucourt-Buchey

vendredi 21 août 2026 · Rizaucourt-Buchey

La guinguette mobile à Rizaucourt-Buchey Rizaucourt-Buchey

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Adresse
Place dela mairie
Ville
52330 Rizaucourt-Buchey
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Rizaucourt-Buchey

La guinguette mobile à Rizaucourt-Buchey

Place dela mairie Rizaucourt-Buchey Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Tout public
Rendez-vous sur la place de la mairie à partir de 18h00 !
Restauration Paëlla par Caméléon , Chez Reud , La Ferme du Tremblay et le comité des fêtes.

Concert de MK Fred Musique.   .

Place dela mairie Rizaucourt-Buchey 52330 Haute-Marne Grand Est +33 6 70 02 74 49  communication@agglo-chaumont.fr

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English :

L’événement La guinguette mobile à Rizaucourt-Buchey Rizaucourt-Buchey a été mis à jour le 2026-08-13 par Antenne de Chaumont