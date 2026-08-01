Informations pratiques

Rizaucourt-Buchey

La guinguette mobile à Rizaucourt-Buchey

Place dela mairie Rizaucourt-Buchey Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Tout public

Rendez-vous sur la place de la mairie à partir de 18h00 !

Restauration Paëlla par Caméléon , Chez Reud , La Ferme du Tremblay et le comité des fêtes.

Concert de MK Fred Musique. .

Place dela mairie Rizaucourt-Buchey 52330 Haute-Marne Grand Est +33 6 70 02 74 49 communication@agglo-chaumont.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La guinguette mobile à Rizaucourt-Buchey Rizaucourt-Buchey a été mis à jour le 2026-08-13 par Antenne de Chaumont