La guinguette mobile à Rizaucourt-Buchey Rizaucourt-Buchey
vendredi 21 août 2026 · Rizaucourt-Buchey
Informations pratiques
Rizaucourt-Buchey
La guinguette mobile à Rizaucourt-Buchey
Place dela mairie Rizaucourt-Buchey Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Tout public
Rendez-vous sur la place de la mairie à partir de 18h00 !
Restauration Paëlla par Caméléon , Chez Reud , La Ferme du Tremblay et le comité des fêtes.
Concert de MK Fred Musique. .
Place dela mairie Rizaucourt-Buchey 52330 Haute-Marne Grand Est +33 6 70 02 74 49 communication@agglo-chaumont.fr
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English :
L’événement La guinguette mobile à Rizaucourt-Buchey Rizaucourt-Buchey a été mis à jour le 2026-08-13 par Antenne de Chaumont