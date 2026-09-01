UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Jonchery

La guinguette mobile à Sarcicourt Jonchery

vendredi 18 septembre 2026 · Jonchery

La guinguette mobile à Sarcicourt Jonchery

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Adresse
Place de la mairie
Ville
52000 Jonchery
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Jonchery

La guinguette mobile à Sarcicourt

Place de la mairie Jonchery Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Tout public
Restauration, buvette et animation musical sur place.   .

Place de la mairie Jonchery 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 70 02 74 49  communication@agglo-chaumont.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La guinguette mobile à Sarcicourt Jonchery a été mis à jour le 2026-08-13 par Antenne de Chaumont