Informations pratiques

Jonchery

La guinguette mobile à Sarcicourt

Place de la mairie Jonchery Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Tout public

Restauration, buvette et animation musical sur place. .

Place de la mairie Jonchery 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 70 02 74 49 communication@agglo-chaumont.fr

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English :

L’événement La guinguette mobile à Sarcicourt Jonchery a été mis à jour le 2026-08-13 par Antenne de Chaumont