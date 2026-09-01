AGENDA · Jonchery
La guinguette mobile à Sarcicourt Jonchery
vendredi 18 septembre 2026 · Jonchery
Informations pratiques
Jonchery
La guinguette mobile à Sarcicourt
Place de la mairie Jonchery Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Tout public
Restauration, buvette et animation musical sur place. .
Place de la mairie Jonchery 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 70 02 74 49 communication@agglo-chaumont.fr
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English :
L’événement La guinguette mobile à Sarcicourt Jonchery a été mis à jour le 2026-08-13 par Antenne de Chaumont