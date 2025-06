La Guinguette Le Clos des Erables Nueil-les-Aubiers 11 juillet 2025 14:00

Deux-Sèvres

La Guinguette Le Clos des Erables D33 Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 14:00:00

fin : 2025-07-11

Date(s) :

2025-07-11

Pour la 4ème année, le Centre SocioCulturel de Nueil-Les-Aubiers vous propose sa « Guinguette ».

Entre Sieste musicale, Spectacles, Bal, avec la Cie « La roue tourne » et sa Guinguette des loupiots, la Cie « Un rien extraordinaire » et son baluche des complices de Monsieur Larsen, le DJ PHC… dans une ambiance conviviale et festive, vous pourrez profiter de la buvette et de la restauration pour passer un bon moment entre amis ou en famille, en ce début d’été.

Entrée prix libre (Prix conseillé 5 €).

Possiblité de réserver un repas complet préparé par les bénévoles de la soirée au tarif de 15 €.

Renseignements et réservation du repas au 05.49.65.42.10. ou accueil@cscnla.fr. .

Le Clos des Erables D33

Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 42 10 accueil@cscnla.fr

