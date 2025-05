La Guinguette rémoise – La Guinguette rémoise Reims, 18 juin 2025 07:00, Reims.

Marne

La Guinguette rémoise La Guinguette rémoise 44 Rue de la Roseraie Reims Marne

Début : 2025-06-18

fin : 2025-08-31

Oasis idyllique située en bords de Vesle, La Guinguette Rémoise revient tout l’été !

Chaque année, de mi-juin à fin août, la Guinguette rémoise s’installe au Parc de la Roseraie, pour y proposer des animations. Concerts de jazz, musique populaire style accordéon, années 60, 70, 80… concours de pétanque, ateliers sportifs et bien-être, performances artistiques, animations pour les enfants… tout cela dans un cadre verdoyant exceptionnel, qui attire de nombreux visiteurs de toute génération.

La Guinguette c’est aussi de la restauration et de la buvette food-trucks, brunch, goûter, apéro….

Venez vous amuser, écouter de la musique, danser, manger, vous détendre… la Guinguette rémoise ensoleillera vos journées et vos soirées ! .

La Guinguette rémoise 44 Rue de la Roseraie

Reims 51100 Marne Grand Est +33 7 88 10 40 53

English : La Guinguette rémoise

Come and have fun, listen to music, dance, eat, relax? the Guinguette rémoise will brighten up your days and evenings in the Parc de la Roseraie from June 18 to August 31.

German :

Kommen Sie und amüsieren Sie sich, hören Sie Musik, tanzen Sie, essen Sie, entspannen Sie sich? Die Guinguette rémoise wird Ihre Tage und Abende im Parc de la Roseraie vom 18. Juni bis zum 31. August sonnig machen.

Italiano :

Venite a divertirvi, ad ascoltare musica, a ballare, a mangiare e a rilassarvi: la Guinguette rémoise allieterà le vostre giornate e le vostre serate nel Parc de la Roseraie dal 18 giugno al 31 agosto.

Espanol :

Venga a divertirse, escuchar música, bailar, comer y relajarse… la Guinguette rémoise alegrará sus días y sus tardes en el Parque de la Roseraie del 18 de junio al 31 de agosto.

