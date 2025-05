LA GUINGUETTE ROCKEUSE – Chalonnes-sur-Loire, 13 juin 2025 18:30, Chalonnes-sur-Loire.

Maine-et-Loire

LA GUINGUETTE ROCKEUSE Place de l’Hôtel de Ville Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-13 18:30:00

fin : 2025-06-13 01:00:00

Date(s) :

2025-06-13

Retrouvez-nous pour la 4ème édition de la guinguette rockeuse le vendredi 13 juin à Chalonnes sur Loire !

Retenez bien la date ! La 4ème édition de la guinguette rockeuse aura lieu le vendredi 13 juin à Chalonnes sur Loire.

Grand événement organisé par ACAVI (Association des commerçants, artisans et vignerons de Chalonnes sur Loire).

La guinguette rockeuse vous promet un grand show mode, une fanfare, un concert du groupe The Banger’s (proposé par la ville de Chalonnes) et un DJ … pour vous divertir !

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux sur @guinguetterockeuse49 ! .

Place de l’Hôtel de Ville

Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire guinguette.rockeuse@gmail.com

English :

Join us for the 4th edition of the guinguette rockeuse on Friday June 13 in Chalonnes sur Loire!

German :

Treffen Sie uns bei der 4. Ausgabe der « Guinguette rockeuse » am Freitag, den 13. Juni in Chalonnes sur Loire!

Italiano :

Unitevi a noi per la quarta edizione della guinguette rockeuse venerdì 13 giugno a Chalonnes sur Loire!

Espanol :

Únase a nosotros en la 4ª edición de la guinguette rockeuse, el viernes 13 de junio en Chalonnes sur Loire

L’événement LA GUINGUETTE ROCKEUSE Chalonnes-sur-Loire a été mis à jour le 2025-05-18 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages