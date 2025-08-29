La Guinguette Sonore #8 Plage de la Romaniquette Istres

La Guinguette Sonore #8 Plage de la Romaniquette Istres vendredi 29 août 2025.

La Guinguette Sonore #8

Du vendredi 29 au samedi 30 août 2025.

A partir de 18h. Plage de la Romaniquette Corniche de Suffren Plage de la Romaniquette Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-29

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-29

Le festival de la Guinguette sonore revient à Istres ! Au programme un tsunami rock, sur la plage de la Romaniquette à Istres !

Dix groupes d’ici et d’ailleurs qui se succèderont lors de deux soirées placées sous le signe du Poulpe.



Bière, poulpe & rock’n’roll !



Line up LE BIEN 111 –RAMKOT –NASTYJOE –CRACHE CURTISM IRNINI MONS PROJECTOR PÉNICHE TREAKS



Cette année, la Guinguette Sonore vous propose Octopulse, un dispositif innovant destiné aux personnes sourdes et malentendantes. Une expérience inclusive avec la mise à disposition de gilets vibrants et deux concerts accessibles en chansigne ( CRACHE (rock’n’roll absolu Marseille) le 29 août à 20h30 & IRNINI MONS (indie / post punk Lyon) le 30 août à 20h30).

Octopulse s’inscrit dans le cadre des actions culturelles financées et co-réalisées par et avec la Ville d’Istres.

Plus d’ infos administration@laguinguettesonore.fr .

Plage de la Romaniquette Corniche de Suffren Plage de la Romaniquette Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Guinguette sonore festival returns to Istres! On the program: a rock tsunami on the Romaniquette beach in Istres!

German :

Das Festival Guinguette sonore kehrt nach Istres zurück! Auf dem Programm steht ein Rock-Tsunami, am Strand der Romaniquette in Istres!

Italiano :

Il festival Guinguette sonore torna a Istres! In programma: uno tsunami di roccia sulla spiaggia della Romaniquette a Istres!

Espanol :

¡El festival Guinguette sonore vuelve a Istres! En el programa: ¡un tsunami de rock en la playa Romaniquette de Istres!

L’événement La Guinguette Sonore #8 Istres a été mis à jour le 2025-08-13 par Office de Tourisme d’Istres