La guinguette sous les tilleuls Châtillon-sur-Broué jeudi 14 août 2025.

En face de la salle des fêtes Châtillon-sur-Broué Marne

Début : 2025-08-14 19:00:00

2025-08-14

Concert du groupe PARADISE, petite restauration sur place au camion guinguetteTout public

Le Comité des fêtes de Châtillon sur Broué vous invite à partager un moment en musique. Sur place commandez votre petite restauration au « camion guinguette » à partir de 19h, puis installez-vous sur les chaises et tables sous les tilleuls et assistez au spectacle du groupe PARADISE avec ses reprises de chansons françaises et internationales. .

En face de la salle des fêtes Châtillon-sur-Broué 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 13 48

English : La guinguette sous les tilleuls

Concert by the band PARADISE, light refreshments on site at the guinguette truck

German :

Konzert der Gruppe PARADISE, kleine Verpflegung vor Ort am Guinguette-Truck

Italiano :

Concerto del gruppo PARADISE, rinfresco in loco nel camion delle guinguette

Espanol :

Concierto del grupo PARADISE, refrigerio ligero in situ en el camión guinguette

