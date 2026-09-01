LA GUINGUETTE VOLANTE Lattes

Informations pratiques

Lattes

LA GUINGUETTE VOLANTE

48 Rue de la Mairie Lattes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27

Rejoignez-nous pour un week-end convivial mêlant rencontres, découvertes et dégustations locales autour des richesses de notre littoral. L’événement est entièrement gratuit et ouvert à tout public.

Rejoignez-nous pour un week-end convivial mêlant rencontres, découvertes et dégustations locales autour des richesses de notre littoral. L’événement est entièrement gratuit et ouvert à tout public.

►Vendredi 25 septembre À partir de 18h

L’après-midi est dédiée aux scolaires.

Présentation des ateliers d’en Haut ! Une exposition sur la vision des enjeux du littoral par 8 acteurs du territoire, d’après leur lecture du paysage du Méjean.

Projection Diffusion du film Patrons pêcheurs en Prud’homie de Palavas-les-Flots, modernité d’une tradition .

►Samedi 26 septembre 10h à 12h & 14h à 18h

Littoral en mouvement Échangez avec des spécialistes pour comprendre l’évolution du littoral (par l’Entente Golfe d’Aigues-Mortes EGAM).

Alien qui sont-ils ? et kit sportif engagé Découvrez les espèces marines exotiques et les bons gestes (par le CPIE Littoral d’Occitanie LABELBLEU Aileron).

Le retour de la loutre Partez à la découverte des méthodes de suivi de la loutre dans le Lez (par le CPIE APIEU).

Humains, ragondins et leptospires Explorez les interactions au cœur des zones humides occitanes (par le CEFE et le CBGP, Camille GIACOMEL).

Le sel, toute une histoire… Venez jouer avec le sel et comprendre son impact sur nos paysages (par la Maison de la nature de Lattes).

Le Lez, fleuve côtier méditerranéen Percez les mystères du bassin versant, de la Mosson et des étangs palavasiens (par l’EPTB Lez).

►Dimanche 27 septembre 10h à 13h

Notre littoral demain Table ronde et émissions en direct autour des enjeux du littoral (par Radio Campus Montpellier).

ImMERsion dans le littoral de demain Venez observer les effets du changement climatique dans notre cellule de crise virtuelle (par le Parc naturel marin du golfe du Lion).

Le cabinet du sel Explorez les multiples facettes du sel (par le CPIE APIEU).

Porteur de paroles Partagez vos idées dans un espace d’expression citoyenne (par le CPIE Littoral d’Occitanie).

Les métamorphoses du littoral Découvrez comment le trait de côte se transforme au fil du temps (par Sable Vague Environnement).

Moustiques zéro éclosion, zéro invasion Informez-vous et échangez sur les gestes clés pour la prévention (par l’EID Méditerranée).

Le sel, toute une histoire… (par la Maison de la nature de Lattes).

Expositions en continu tout le week-end

Les ateliers d’en Haut ! La vision des enjeux du littoral de Lattes par 8 acteurs du territoire.

Save Lattara du projet LittO (défi Sciences du passé).

Vision du futur par les CM2 de Lattes.

De sable et d’eau du département de l’Hérault.

Le rocher de Porquières de Andrea Olga Mantovani.

La faune du Lez de Yann Raulet.

Medusey et Crabe bleu par DH. .

48 Rue de la Mairie Lattes 34970 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for a fun-filled weekend combining new encounters, discoveries, and local tastings that showcase the treasures of our coastline. The event is completely free and open to the public.

L’événement LA GUINGUETTE VOLANTE Lattes a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 OT MONTPELLIER