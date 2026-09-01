La Guinguette Yv’ette La Paysagerie en Caux Baons-le-Comte
samedi 26 septembre 2026 · La Paysagerie en Caux · Baons-le-Comte
Informations pratiques
Baons-le-Comte
La Guinguette Yv’ette
La Paysagerie en Caux 20 Rue du Meniltat Baons-le-Comte Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 18:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
La Paysagerie vous donne rendez-vous pour une nouvelle soirée placée sous le signe de la convivialité, du partage et de la musique. Assistez aux concerts jazz de Camille et Denis puis blues / rock de The Cofish’Up. Au-delà de la musique, l’idée est se retrouver, partager un verre, profiter d’une planche entre amis et faire vivre un lieu dans une ambiance simple et chaleureuse. .
La Paysagerie en Caux 20 Rue du Meniltat Baons-le-Comte 76190 Seine-Maritime Normandie +33 6 95 15 00 77 contactlapaysagerie@gmail.com
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English : La Guinguette Yv’ette
L’événement La Guinguette Yv’ette Baons-le-Comte a été mis à jour le 2026-09-07 par Yvetot Normandie Tourisme
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