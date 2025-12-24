LA GUITARE DANS TOUS SES SENS

34 Rue de Ouistreham Colleville-Montgomery Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-30

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-01-30

Un stage de guitare ouvert à tous pour explorer l’instrument de façon sensorielle et créative, en mettant l’accent sur le plaisir de jouer, l’écoute et l’expression musicale

Un stage musical ouvert à tous pour découvrir la guitare autrement ressentir, écouter, jouer et créer.

À travers le jeu individuel et collectif, l’improvisation et le travail du rythme, explorez l’instrument dans une ambiance conviviale, axée sur le plaisir, l’expression et le partage .

34 Rue de Ouistreham Colleville-Montgomery 14880 Calvados Normandie +33 6 03 43 68 70 contactcolleville@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LA GUITARE DANS TOUS SES SENS

A guitar workshop open to all to explore the instrument in a sensory and creative way, focusing on the pleasure of playing, listening and musical expression

L’événement LA GUITARE DANS TOUS SES SENS Colleville-Montgomery a été mis à jour le 2025-12-20 par Calvados Attractivité