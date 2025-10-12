« La guitare en pluriel » avec Wim Hoogewerf et les jeunes talents Conservatoire Pina Bausch de Montreuil Montreuil

dimanche 12 octobre 2025.

Ce concert met à l’honneur le talent de jeunes artistes en voie de professionnalisation à travers la guitare comme instrument principal de musique de chambre.

Accompagnés de leurs professeurs, Wim Hoogewerf, Bruno Camhaji, Jérémy Jouve et Grégory Morello, ils partagent le fruit de leur apprentissage au sein d’établissements d’excellence : le Conservatoire Pina Bausch de Montreuil, le Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Paris – Ida Rubinstein, le Pôle Sup de Paris Boulogne-Billancourt (PSPBB) et le Conservatoire Gustave Charpentier du 18e arrondissement de Paris.

Concertiste et enseignant au Conservatoire Pina Bausch de Montreuil, Wim Hoogewerf interprètera lui-même, durant la première partie du concert, 7 Études de Fernando Sor, arrangement de Roland Dyens pour guitare et quatuor à cordes. Roland Dyens aimait profondément ce compositeur espagnol de l’époque romantique : il nous parle presque au travers de cette adaptation raffinée par des multiples consignes d’interprétation, absentes dans l’original, mais qui montrent comment ces sept études, les plus emblématiques, lui tenaient à cœur.

Les jeunes étudiants guitaristes prendront ensuite la main pour une deuxième partie qui vous époustouflera par leur grand talent.

Sur la carte :

Robert De Visée : Gavotte en mi mineur pour théorbe

Fernando Sor : Sept études de Sor, arr. Roland Dyens pour guitare et quatuor à cordes

Roland Dyens : Saudade n°3

Ariel Ramirez : Alfonsina y el mar pour guitare et mandoline

Roland Dyens : Hommage à Villa-Lobos

Roland Dyens : Libra Sonatine

Roland Dyens : Austin Tango pour ensemble de guitares

Vincent Beer-Demander : Choro en skaï pour ensemble de guitares

Dizzy Gillespie : A Night in Tunisia

Et des ‘gourmandises’ rendues célèbres par Edith Piaf : La foule, puis L’hymne à l’amour avec tous les guitaristes des Conservatoires de Montreuil, Boulogne et Paris

Guitares, théorbe, mandoline et quatuor à cordes : un menu dégustation autour des compositions et arrangements de Roland Dyens.

Le dimanche 12 octobre 2025

de 16h00 à 17h30

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes.

Conservatoire Pina Bausch de Montreuil 13, avenue de la Résitance 93100 Montreuil

rolanddyens.skai@gmail.com