La guitarra flamenca de Yerai Cortés / Rencontre avec Corinne Frayssinet Savy Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles

La guitarra flamenca de Yerai Cortés / Rencontre avec Corinne Frayssinet Savy

Mardi 15 juillet 2025 Horaires de représentation de 18h30 à 21h. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 EUR

Début : 2025-07-15

2025-07-15

2025-07-15

Rencontre avec l’ethnomusicologue spécialiste du flamenco, Corinne Frayssinet.

En partenariat avec le Festival Les Suds à Arles.

Synopsis :

Quand Antón Álvarez rencontre Yerai Cortés, il est fasciné par son talent et intrigué par son histoire familiale. Yerai, figure singulière du flamenco, respecté aussi bien par les gitans les plus traditionalistes que par les artistes avant-gardistes de la nouvelle vague, décide d’entreprendre un voyage avec Antón pour enregistrer un disque. Ses chansons permettent à Yerai d’affronter son passé et à explorer un secret de famille dans une tentative de rédemption vis-à-vis de ses parents.



De Anton Alvarez

Avec Yerai Cortés, Farruquito, C. Tangana .

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

Interview with ethnomusicologist and flamenco specialist Corinne Frayssinet.

In partnership with the Festival Les Suds in Arles.

German :

Interview mit der Ethnomusikologin und Flamenco-Spezialistin Corinne Frayssinet.

In Partnerschaft mit dem Festival Les Suds in Arles.

Italiano :

Intervista all’etnomusicologa e specialista di flamenco Corinne Frayssinet.

In collaborazione con il Festival Les Suds di Arles.

Espanol :

Conozca a la etnomusicóloga y especialista en flamenco Corinne Frayssinet.

En colaboración con el Festival Les Suds à Arles.

