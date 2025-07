La Guitarra Flamenca Cinéma Grand Ecran Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse

Cinéma Grand Ecran Tyrosse 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Documentaire musical Espagnol. Yerai, figure singulière et respectée du flamenco, décide d’entreprendre un voyage avec Antón Álvarez pour enregistrer un disque. Ses chansons permettent à Yerai d’affronter son passé et à explorer un secret de famille… .

Cinéma Grand Ecran Tyrosse 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr

English : La Guitarra Flamenca

Spanish musical documentary. For the opening of the holidays.

German : La Guitarra Flamenca

Spanischer musikalischer Dokumentarfilm. Zur Eröffnung von Festen.

Italiano :

Documentario musicale spagnolo. Per aprire la stagione delle feste.

Espanol : La Guitarra Flamenca

Documental musical español. Para inaugurar la temporada festiva.

