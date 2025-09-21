La Guyane en quelques dates – La Ville de Kourou, son apport dans l’histoire locale, nationale… Pôle Culturel Kourou
La Guyane en quelques dates – La Ville de Kourou, son apport dans l’histoire locale, nationale… Pôle Culturel Kourou dimanche 21 septembre 2025.
La Guyane en quelques dates – La Ville de Kourou, son apport dans l’histoire locale, nationale… Samedi 20 septembre, 19h00 Pôle Culturel Guyane
Accès libre et sans réservation.
Informations complémentaires :
05 94 22 32 90 / dac@ville-kourou.fr. L’équipe de la DAC
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T00:00:00 – 2025-09-21T01:00:00
Fin : 2025-09-21T00:00:00 – 2025-09-21T01:00:00
Conférence interactive racontée par Prévoteau Père et Fils (photographies inédites).
La Guyane en quelques dates – La Ville de Kourou, son apport dans l’histoire locale, nationale, internationale.
Pôle Culturel Kourou 97310 Kourou 97310 Guyane Guyane 0594 22 32 90 Pôle Culturel de Kourou
Journées européennes du patrimoine 2025
Dac Kourou