La Haguenauvienne Haguenau
La Haguenauvienne Haguenau vendredi 26 septembre 2025.
La Haguenauvienne
Grand Rue Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Vendredi 2025-09-26 20:00:00
fin : 2025-09-26 23:00:00
Date(s) :
2025-09-26
La Haguenauvienne 2024 marche et course solidaire pour le cancer du sein
La 9e édition de la course solidaire se tiendra le 27 septembre à 20h, sur le Quai des Pêcheurs à Haguenau. Mobilisons nous pour faire de ce temps de solidarité une belle fête rose ! .
Grand Rue Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 67 19 contact@fch-athletisme.fr
English :
La Haguenauvienne 2024: walk and run in support of breast cancer
German :
La Haguenauvienne 2024: Solidarischer Marsch und Lauf für den Brustkrebs
Italiano :
La Haguenauvienne 2024: camminata e corsa a sostegno del cancro al seno
Espanol :
La Haguenauvienne 2024: marcha y carrera a favor del cáncer de mama
