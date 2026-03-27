La Haie au Fil des Saisons

Viré-en-Champagne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:30:00

fin : 2026-04-18 12:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Venez découvrir la gestion des haies au sein d’une exploitation agricole.

Venez découvrir la gestion des haies au sein d’une exploitation agricole. Quels types de haies trouve-t-on dans nos paysages ? Comment sont-elles entretenues ? De quelle manière l’agriculture façonne-t-elle le paysage à l’échelle d’une ferme ?

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Infos pratiques

Gratuit | Inscription obligatoire .

Viré-en-Champagne 72350 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Come and find out how hedgerows are managed on a farm.

L’événement La Haie au Fil des Saisons Viré-en-Champagne a été mis à jour le 2026-03-27 par CDT72