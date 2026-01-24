La haie dans tous se états, aimé par Prom’Haies Saint-Gaudent

La haie dans tous se états, aimé par Prom’Haies

Ferme de la Roche d’Orillac Saint-Gaudent Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Benoît, paysan-boulanger nous accueille sur son exploitation visite de la ferme, présentation du rôle des haies, plantation d’arbres et arbustes. Venez avec vos outils. Pique-nique (pain offert). Ouvert à tous sur inscription.

En complément à 17h film le chant des forêts au cinéma de Civray (86400) tarif de cinéma. .

Ferme de la Roche d’Orillac Saint-Gaudent 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine les-vallees.lizantaises@laposte.net

English : La haie dans tous se états, aimé par Prom’Haies

