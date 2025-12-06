LA HAINE – ZENITH D’AMIENS Amiens

LA HAINE Début : 2025-12-06 à 20:30. Tarif : – euros.

Le concert initialement prévu le 28 février 2025 à 20h00 est reporté au 07 décembre 2025 à 15h00Le concert initialement prévu le 01 mars 2025 à 20h30 est reporté au 06 décembre 2025 à 20h30Les billets restent valables, les remboursements sont acceptés jusqu’au 30 avril 2025Achat limité à 16 billets par acheteurIl y a près de 30 ans sortait le film culte LA HAINE de Mathieu Kassovitz , symbole d’une génération, grand classique du cinéma français, révélé et récompensé au Festival de Cannes 1995, puis par 3 prix dont celui du meilleur film aux Césars. Encensé par la critique, y compris à l’international, suscitant l’admiration de personnalités comme Steven Spielberg qui déclare « adorer le film ». En 2024, Kassovitz est de retour avec une création vivante et immersive. Le réalisateur revisite l’histoire de son film culte en l’adaptant sur scène et souligne le caractère éminemment actuel du film.Le 31 mai 1995, Mathieu Kassovitz mettait à l’écran et pour la première fois les banlieues. Un film porté par 3 acteurs (Vinz, Said et Hubert) encore inconnus au bataillon.L’histoire de ces 3 jeunes confrontés aux difficultés économiques, sociales et politiques, à la condition des femmes et qui en parallèle avec ses codes, est une ode à l’amour, à la solidarité et à l’amitié.Un projet ancré dans l’actualité, donc, et dont la forme innovante entend plonger le spectateur dans une “ride” à travers Paris et sa banlieue grâce à un dispositif unique faisant dialoguer la scène et l’écran : 14 tableaux inspirés du film, repensés par Mathieu Kassovitz, seront diffusés sur un système de projections, couplés avec les décors et surtout avec la performance des comédiens sur scène.Ce show mêlant donc danse, cinéma, rap, théâtre et spectacle vivant dans une forme augmentée, résolument moderne et singulière, portée par une BO originale qui fait elle aussi le lien entre les années 90 et aujourd’hui.

ZENITH D’AMIENS AVENUE DE L’HIPPODROME 80000 Amiens 80