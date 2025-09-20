La Halle au blé « stand architecture et patrimoine » Halle au blé Bourges

La Halle au blé « stand architecture et patrimoine » Samedi 20 septembre, 09h00 Halle au blé Cher

Stand Bourges Ville d’art et d’histoire sur le marché de la Halle au blé

Samedi de 9h à 12h

Visites express toutes les 30mn à partir de 9h30

Halle au blé Place de la Nation 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire Mis en chantier en 1832, sur l’emplacement du couvent des Cordeliers, œuvre de l’architecte du département et de la ville, Barthélémy Juillien, cour intérieure couverte en 1892-1893, cet édifice, à l’architecture néo-classique fonctionnelle, s’inscrit dans une perspective monumentale devant la place de la Nation, ancienne place du marché au blé établie sur l’emprise des arènes gallo-romaines. Le quartier, longtemps situé entre ville et campagne, a connu un grand développement économique au XIXe siècle et a vu l’installation de nombreuses auberges.

Direction Musées Patrimoine Historique, ville de Bourges