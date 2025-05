La Halle aux artistes – Salle d’exposition de la Grenette Craponne-sur-Arzon, 5 juin 2025 07:00, Craponne-sur-Arzon.

Haute-Loire

La Halle aux artistes Salle d’exposition de la Grenette Place du Marchédial Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Début : 2025-06-05

fin : 2025-09-28

2025-06-05

2025-07-23

2025-08-01

2025-08-13

2025-09-26

Craponne-sur-Arzon accueille plusieurs artistes.

Venez découvrir leurs œuvres lors de « La Halle aux Artistes ».

Salle d’exposition de la Grenette Place du Marchédial

Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes halleauxartistes43@gmail.com

English :

Craponne-sur-Arzon welcomes several artists.

Come and discover their work at « La Halle aux Artistes ».

German :

Craponne-sur-Arzon beherbergt mehrere Künstler.

Entdecken Sie ihre Werke bei der Veranstaltung « La Halle aux Artistes ».

Italiano :

Craponne-sur-Arzon accoglie numerosi artisti.

Venite a scoprire le loro opere presso « La Halle aux Artistes ».

Espanol :

Craponne-sur-Arzon acoge a numerosos artistas.

Venga a descubrir sus obras en « La Halle aux Artistes ».

