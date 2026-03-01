La Halle des Arts Place du Marché Châlons-en-Champagne

La Halle des Arts

Place du Marché Halles du Marché Couvert Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2026-03-15 10:00:00

fin : 2026-03-15 18:00:00

2026-03-15 2026-04-19

Tout public

Un dimanche par mois, une vingtaine d’exposants d’Arts régionaux exposent dans la halle du marché couvert. Peintures, sculptures, bijoux, céramiques, sacs ou accessoires de mode. Venez à leur rencontre ! )

La Ville de Châlons-en-Champagne, en partenariat avec l’association Les graines de Champagne , a créé la Halle des Arts ou Marché des créateurs, pour vous faire découvrir les talents régionaux.

L’Association Graines de Champagne fonctionne selon un principe simple fédérer les créateurs, les microentreprises et les petits commerçants indépendants qui ont le souci du respect du travail bien fait, en petite série et dans une perspective de développement durable. .

Place du Marché Halles du Marché Couvert Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

