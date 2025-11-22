La Halle des Créateurs Haguenau

La Halle des Créateurs Haguenau samedi 22 novembre 2025.

La Halle des Créateurs

Grand Rue Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22 11:00:00

fin : 2025-11-22 20:00:00

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-23

Exposition, démonstration et vente de peintures, sculptures, poteries, broderies, décorations de Noël, bijoux, kelsch alsacien sont à découvrir à la Halle aux Houblons !

Quelques 80 artisans se retrouvent dans la Halle aux Houblons pour deux jours.

Exposition, démonstration et vente de peintures, sculptures, poteries, broderies, décorations de Noël, bijoux, kelsch alsacien, lampes… Une belle occasion de dénicher des cadeaux originaux et de partager une boisson chaude au Café des Créateurs proposé par les Scouts et Guides de France. .

+33 3 88 73 30 41

English :

Exhibitions, demonstrations and sales of paintings, sculptures, pottery, embroidery, Christmas decorations, jewelry and Alsatian kelsch are all on show at the Halle aux Houblons!

German :

Ausstellung, Vorführung und Verkauf von Gemälden, Skulpturen, Töpferwaren, Stickereien, Weihnachtsdekorationen, Schmuck, elsässischem Kelsch sind in der Halle aux Houblons zu entdecken!

Italiano :

Mostre, dimostrazioni e vendita di dipinti, sculture, ceramiche, ricami, decorazioni natalizie, gioielli e kelsch alsaziano sono tutti in mostra alla Halle aux Houblons!

Espanol :

Exposiciones, demostraciones y ventas de pinturas, esculturas, cerámica, bordados, adornos navideños, joyas y kelsch alsaciano se dan cita en la Halle aux Houblons

