La Halle du financement Le Solilab Nantes Vendredi 17 octobre, 09h00 L’entrée est accessible gratuitement, sur inscription. Nous vous proposons néanmoins de participer à l’équilibre financier de l’événement lors de votre inscription en ligne.

L’événement phare dédié au financement de l’ESS est de retour au Solilab.

Face à un contexte économique incertain, les structures de l’économie sociale et solidaire tirent la sonnette d’alarme. Cette journée se veut être un temps d’outillage mais aussi de réflexion pour rassembler les forces vives et trouver les moyens pour poursuivre nos actions d’utilité sociale.

PROGRAMME

Conférences et ateliers : Le financement de l’ESS sous pression

Table ronde suivie d’ateliers participatifs :

Coupes budgétaires, raréfaction des subventions, désengagement croissant de l’Etat et des collectivités… le financement public de l’ESS est mis à mal et le secteur privé ne sauvera pas ce que l’Etat abandonne.

Au quotidien, la recherche de financement est éreintante. Les acteurs ont parfois l’impression de passer plus de temps à chercher des sous, à monter des dossiers de financement complexes, à faire rentrer leurs activités dans des appels à projet, à quantifier et qualifier leurs actions plutôt qu’à répondre à leur mission sociale, sur le terrain auprès de leurs bénéficiaires.

Face à la situation, Les Ecossolies et les partenaires du réseau proposent une matinée de réflexion collective pour s’organiser, défendre nos modèles et trouver ensemble de nouvelles solutions. Au programme, une table ronde pour faire un tour d’horizon des enjeux du financement de l’ESS suivie d’ateliers participatifs.

– 9h00 – 12h30| Grande Halle

Les ateliers techniques :

L’après-midi sera consacré à des ateliers techniques pour permettre aux porteurs et porteuses de projets et dirigeant·es d’entreprises de monter en compétences sur des sujets transversaux :

– 13h-14h | Modèles économiques hybrides : jongler entre les différentes sources de revenus

– 14h15- 15h15 |Mécénat : se repérer et établir une stratégie

– 15h30-16h30 | Financement participatif : faire l’état des lieux et se lancer

– 14h15 – 15h15 |Stratégie financière : assurer la pérennité de sa mission sociale

– 15h30-16h30 | Marchés publics : saisir de nouvelles opportunités

L’agora des financeurs :

Un espace de réseautage pour présenter son projet à des professionnel.les du financement et de l’accompagnement qui connaissent les problématiques des structures de l’ESS. Pour cette nouvelle édition, nous sommes heureux de pouvoir compter sur la présence de :

– Collectivités et institutions publiques : Nantes Métropole, CCEG, Région Pays de la Loire, ADEME

– Banques et financeurs privés : Crédit Mutuel, Caisse d’épargne, BNP Paribas, CCI, We Do Good, Crédit Municipal de Nantes

– Financeurs solidaires : France Active, Opération Milliard

– Mécénat : Fondation de France, MAIF, Fonds Albert Marie, Fonds Après Demain, Novapec

– Accompagnateurs : Nantes Métropole Aménagement, Incub’acteur Savenay (CCI), Bakertilly

16h- 18h| Grande Halle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-17T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-17T16:00:00.000+02:00

https://www.helloasso.com/associations/les-ecossolies/evenements/la-halle-des-financeurs-2025-billetterie-participants

Le Solilab Nantes Île de Nantes Nantes 44200 Loire-Atlantique