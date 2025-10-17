La Halle Ephémère Ciotadenne Salle Paul Eluard La Ciotat

Du vendredi 17 au dimanche 19 octobre 2025 le vendredi de 18h à 23h. Le samedi de 10h à 23h. Le dimanche de 10h à 18h. Salle Paul Eluard Avenue Jules Ferry La Ciotat Bouches-du-Rhône

La ville de La Ciotat accueillera très prochainement un nouvel événement culinaire et festif La Halle Éphémère Ciotadenne, organisée par le Lions Club La Ciotat Lumières.

Véritable vitrine gastronomique, cette halle rassemblera 22 stands alimentaires aux spécialités variées, un espace vins et alcools, ainsi qu’un stand dédié à la bière. À l’extérieur, quatre foodtrucks viendront compléter cette offre savoureuse. Les visiteurs pourront se restaurer sur place, grâce aux nombreuses tables mises à disposition, ou choisir d’emporter leurs découvertes pour prolonger l’expérience chez eux.



Plus qu’un marché gourmand, La Halle Éphémère Ciotadenne se veut un lieu de partage et de convivialité, rythmé par une ambiance de guinguette animée par la présence d’un accordéoniste à différents moments. Cet événement inédit invite chacun à venir goûter, échanger et profiter d’un moment chaleureux à La Ciotat. Une occasion unique de mêler plaisir des papilles, musique et solidarité, dans un cadre festif qui séduira autant les habitants que les visiteurs de passage. .

Salle Paul Eluard Avenue Jules Ferry La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 27 80 96

English :

The town of La Ciotat will soon be hosting a new culinary and festive event: La Halle Éphémère Ciotadenne, organised by the Lions Club La Ciotat Lumières.

German :

Die Stadt La Ciotat wird in Kürze eine neue kulinarische und festliche Veranstaltung begrüßen: La Halle Éphémère Ciotadenne, organisiert vom Lions Club La Ciotat Lumières.

Italiano :

La città di La Ciotat ospiterà molto presto un nuovo evento culinario e festivo: La Halle Éphémère Ciotadenne, organizzato dal Lions Club La Ciotat Lumières.

Espanol :

La ciudad de La Ciotat acogerá muy pronto un nuevo evento gastronómico y festivo: La Halle Éphémère Ciotadenne, organizado por el Lions Club La Ciotat Lumières.

