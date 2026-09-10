La Halle Ephémère Ciotadenne Salle Paul Eluard La Ciotat

Informations pratiques

La Ciotat

La Halle Ephémère Ciotadenne

Du vendredi 2 au dimanche 4 octobre 2026 le vendredi de 18h à 23h. Le samedi de 10h à 23h. Le dimanche de 10h à 18h. Salle Paul Eluard Avenue Jules Ferry La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-02

La ville de La Ciotat accueillera très prochainement un nouvel événement culinaire et festif : La Halle Éphémère Ciotadenne, organisée par le Lions Club La Ciotat Lumières.

Véritable vitrine gastronomique, cette halle rassemblera 22 stands alimentaires aux spécialités variées, un espace vins et alcools, ainsi qu’un stand dédié à la bière. À l’extérieur, quatre foodtrucks viendront compléter cette offre savoureuse. Les visiteurs pourront se restaurer sur place, grâce aux nombreuses tables mises à disposition, ou choisir d’emporter leurs découvertes pour prolonger l’expérience chez eux.



Plus qu’un marché gourmand, La Halle Éphémère Ciotadenne se veut un lieu de partage et de convivialité, rythmé par une ambiance de guinguette animée par la présence d’un accordéoniste à différents moments. Cet événement inédit invite chacun à venir goûter, échanger et profiter d’un moment chaleureux à La Ciotat. Une occasion unique de mêler plaisir des papilles, musique et solidarité, dans un cadre festif qui séduira autant les habitants que les visiteurs de passage.



Cet événement est organisé au profit de la lutte contre le cancer du sein (Octobre Rose), de la prostate et des œuvres sociales du Lions Club La Ciotat Lumières. .

Salle Paul Eluard Avenue Jules Ferry La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 27 80 96

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English :

The town of La Ciotat will soon be hosting a new culinary and festive event: La Halle Éphémère Ciotadenne, organised by the Lions Club La Ciotat Lumières.

L’événement La Halle Ephémère Ciotadenne La Ciotat a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de La Ciotat