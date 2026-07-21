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AGENDA · Thiel-sur-Acolin

La Halle Gourmande de Thiel Thiel-sur-Acolin

vendredi 18 septembre 2026 · Thiel-sur-Acolin

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Le bourg
Ville
03230 Thiel-sur-Acolin
Département
Allier
Tarif

Thiel-sur-Acolin

La Halle Gourmande de Thiel

Le bourg Thiel-sur-Acolin Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18 22:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Marché semi-nocturne organisé par la commune de Thiel sur Acolin.
  .

Le bourg Thiel-sur-Acolin 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 50 45  mairie@thiel03.fr

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English :

A semi-nighttime march organized by the municipality of Thiel-sur-Acolin.

L’événement La Halle Gourmande de Thiel Thiel-sur-Acolin a été mis à jour le 2026-07-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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