Informations pratiques

Thiel-sur-Acolin

La Halle Gourmande de Thiel

Le bourg Thiel-sur-Acolin Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18 22:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Marché semi-nocturne organisé par la commune de Thiel sur Acolin.

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Le bourg Thiel-sur-Acolin 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 50 45 mairie@thiel03.fr

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English :

A semi-nighttime march organized by the municipality of Thiel-sur-Acolin.

L’événement La Halle Gourmande de Thiel Thiel-sur-Acolin a été mis à jour le 2026-07-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région