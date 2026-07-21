La Halle Gourmande de Thiel Thiel-sur-Acolin
vendredi 18 septembre 2026 · Thiel-sur-Acolin
Informations pratiques
Thiel-sur-Acolin
La Halle Gourmande de Thiel
Le bourg Thiel-sur-Acolin Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18 22:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Marché semi-nocturne organisé par la commune de Thiel sur Acolin.
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Le bourg Thiel-sur-Acolin 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 50 45 mairie@thiel03.fr
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English :
A semi-nighttime march organized by the municipality of Thiel-sur-Acolin.
L’événement La Halle Gourmande de Thiel Thiel-sur-Acolin a été mis à jour le 2026-07-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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