La Halle Gourmande Campus Métiers Marzy Marzy

La Halle Gourmande

Campus Métiers Marzy 21 Rue des Carrières Marzy Nièvre

Début : 2026-03-08 09:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

2026-03-08

La Halle Gourmande une journée festive et gourmande au cœur du terroir nivernais.

Le dimanche 8 mars 2026, le Campus Métiers Marzy, en partenariat avec la CCI, la Chambre d’agriculture et le conseil départemental ouvre grand ses portes au public pour un événement inédit La Halle Gourmande, une journée placée sous le signe de la gastronomie, des savoir-faire locaux et de la convivialité.

De 9h à 17h, le site du Campus situé 21 rue des Carrières à Marzy, se transformera en véritable vitrine du territoire nivernais. L’entrée est gratuite.

Un rendez-vous gourmand et familial

La Halle Gourmande proposera un marché de producteurs locaux ouvert toute la journée, permettant au public de découvrir la richesse et la diversité des produits du territoire.

De nombreuses animations, ateliers et dégustations culinaires rythmeront la journée, avec la participation de

Les Fins Goûteurs du Charolais

La Confrérie des amateurs de la tête de veau

Les Toques Nivernaises

Les visiteurs pourront également assister à des démonstrations et à la valorisation des viandes nivernaises réalisées par des membres de l’équipe de France de Boucherie, présents tout au long de l’événement.

Temps forts de la journée

Parmi les temps forts attendus

Le marché de producteurs 100 % nivernais.

Le concours national BP Boucher organisé de 8h à 15h, avec Romain Leboeuf, Meilleur Ouvrier de France 2015 en boucherie, président du jury.

Du jamais vu dans la Nièvre ! Avec La présence exceptionnelle de

6 Meilleurs Ouvriers de France

2 Champions du monde

2 Médaillés d’or

4 Membres de l’équipe de France de boucherie 2026.

Le concours de bestiaux charolais et d’agneaux, de 10h à 12h.

La restauration sur place le midi, avec des grillades au brasero de 12h à 15h.

La vente de bêtes sur pied de 15h30 à 16h.

Le tirage au sort de la tombola à 16h00, permettant de gagner une production bouchère réalisée par l’équipe de France.

La Halle Gourmande se veut résolument familiale et pédagogique. Des animations enfants en continu seront proposées maquillage, balades à dos de poneys, ou encore des ateliers pédagogiques autour de la cuisine de la viande.

Des temps d’échanges nutritionnels, animés par une diététicienne, permettront également d’aborder le lien entre viande et alimentation, dans une démarche de transmission et de sensibilisation.

Un événement au service du territoire

À travers La Halle Gourmande, le Campus Métiers Marzy affirme son rôle d’acteur de la formation, de la transmission des savoir-faire et de la valorisation des filières locales, en lien étroit avec les professionnels et les partenaires du territoire.

Informations pratiques Campus Métiers Marzy 21 rue des Carrières, 58180 Marzy Dimanche 8 mars 2026 De 9h à 17h Entrée gratuite. .

Campus Métiers Marzy 21 Rue des Carrières Marzy 58180 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 60 83 66 contact@campusmetiersmarzy.com

English : La Halle Gourmande

