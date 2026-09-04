La Halle musicale : Concert de Lily Jung dans l’église de Redon Espic Castels et Bézenac
vendredi 9 octobre 2026 · Castels et Bézenac
Informations pratiques
Castels et Bézenac
La Halle musicale : Concert de Lily Jung dans l’église de Redon Espic
Prieuré de Redon Espic Castels et Bézenac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 18:30:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Concert de Lily Jung –
Église de Redon -Espic, dans le cadre du Tour des Eglises: « Patrimoine en musique »
18h30: Présentation de Philippe Conti
18h40: Ecouter le lieu-Enrico Realacci
19h00: Lily Jung en concert
Tarif: participation libre et consciente.
Renseignements: 06 71 08 74 57
Le vendredi 9 octobre concert de Lily Jung –
Église de Redon -Espic, dans le cadre du Tour des Eglises: « Patrimoine en musique »
18h30: Présentation de Philippe Conti
18h40: Ecouter le lieu-Enrico Realacci
19h00: Lily Jung en concert
Tarif: participation libre et consciente.
Renseignements: 06 71 08 74 57 .
Prieuré de Redon Espic Castels et Bézenac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 43 14 28
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English : La Halle musicale : Concert de Lily Jung dans l’église de Redon Espic
Lily Jung Concert –
Redon Church – Espic, as part of the « Tour des Eglises: ‘Patrimoine en musique' » series
6:30 p.m.: Introduction by Philippe Conti
6:40 p.m.: « Listening to the Space »—Enrico Realacci
7:00 p.m.: Lily Jung in concert
Admission: voluntary, thoughtful contribution.
Information: 06 71 08 74 57
L’événement La Halle musicale : Concert de Lily Jung dans l’église de Redon Espic Castels et Bézenac a été mis à jour le 2026-09-04 par Périgord Noir Vallée Dordogne