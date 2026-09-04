Informations pratiques

Castels et Bézenac

La Halle musicale : Concert de Lily Jung dans l’église de Redon Espic

Prieuré de Redon Espic Castels et Bézenac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 18:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Concert de Lily Jung –

Église de Redon -Espic, dans le cadre du Tour des Eglises: « Patrimoine en musique »

18h30: Présentation de Philippe Conti

18h40: Ecouter le lieu-Enrico Realacci

19h00: Lily Jung en concert

Tarif: participation libre et consciente.

Renseignements: 06 71 08 74 57

Le vendredi 9 octobre concert de Lily Jung –

Église de Redon -Espic, dans le cadre du Tour des Eglises: « Patrimoine en musique »

18h30: Présentation de Philippe Conti

18h40: Ecouter le lieu-Enrico Realacci

19h00: Lily Jung en concert

Tarif: participation libre et consciente.

Renseignements: 06 71 08 74 57 .

Prieuré de Redon Espic Castels et Bézenac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 43 14 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Halle musicale : Concert de Lily Jung dans l’église de Redon Espic

Lily Jung Concert –

Redon Church – Espic, as part of the « Tour des Eglises: ‘Patrimoine en musique' » series

6:30 p.m.: Introduction by Philippe Conti

6:40 p.m.: « Listening to the Space »—Enrico Realacci

7:00 p.m.: Lily Jung in concert

Admission: voluntary, thoughtful contribution.

Information: 06 71 08 74 57

L’événement La Halle musicale : Concert de Lily Jung dans l’église de Redon Espic Castels et Bézenac a été mis à jour le 2026-09-04 par Périgord Noir Vallée Dordogne