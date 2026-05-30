La Halqa des vieilles ! (Festival Héroïnes de 7 lieux) Collectif Plan B Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-29 17:30 – 19:30

Gratuit : oui Entrée libre, sur inscription, gratuit Rendez-vous sur place, au Plan B, et préparez un conte à partager. Tout public

Tout le monde raconte avec la conteuse Karine MAZEL.Dans la vie on a peur de vieillir, et dans les contes à la mode Walt Disney, on caricature souvent les vieilles en « méchantes sorcières ». Pourtant, dans les contes comme dans la vie, les vieilles, c’est important !Ce soir on prendra donc les choses à rebrousse-poil (au menton) et on fera la part belle aux personnages de vieilles. Venez trinquer, discuter, écouter et partager des contes ! Karine MAZEL sera la cheffe d’orchestre de ce moment convivial : viens raconter et chanter avec nous.Cette fois-ci, venez avec vos histoires (vraies ou pas) de vieilles. Partager des histoires, des chansons, des poèmes tranquillement, pour le plaisir d’être ensemble.Horaire : 17h30 || Durée : 2h || Tout public

Collectif Plan B Nantes 44100

https://www.festivalheroines.com/d-tails-et-inscription/la-halqa



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