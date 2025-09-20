La Halte des Femmes de l’Hôtel de Ville ouvre ses portes ! Hôtel de Ville Paris

La Halte des Femmes de l’Hôtel de Ville ouvre ses portes ! Hôtel de Ville Paris samedi 20 septembre 2025.

Au programme :

– De 14h30 à 16h : atelier chant en live avec les femmes et la Maison de la Poésie

– 16h : goûter

– 17h : projection du court métrage réalisé par les femmes en collaboration avec l’association Etonnant Cinéma

– Une exposition photo sera également présentée tout au long de cet après-midi

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les femmes de la Halte de l’Hôtel de Ville vous font découvrir leurs lieu de vie et leurs pratiques culturelles.

Le Samusocial de Paris tient à remercier « L’Art d’être ensemble », dont le soutien et l’engagement rendent possibles de nombreuses activités socioculturelles. Grâce à ce dispositif, des moments de partage, de découverte et de créativité voient le jour et offrent aux personnes accompagnées de véritables espaces d’évasion et de rencontres.

Le samedi 20 septembre 2025

de 14h30 à 17h30

gratuit Tout public.

Hôtel de Ville 5, rue de Lobau 75004 Paris

