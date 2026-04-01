Vauquois

La Hardonnerie fête ses 15 ans portes ouvertes

Vauquois Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

La ferme de la Hardonnerie souffle ses 15 bougies et vous invite à Vauquois pour célébrer cet anniversaire ensemble lors d’une journée festive et conviviale.

Au programme de cette journée spéciale

11h & 15h30 Découverte de l’éthologie approchez autrement le monde animal et apprenez à mieux comprendre les comportements de nos pensionnaires.

11h & 15h30 Conte participatif un moment magique et interactif pour les enfants… et les grands rêveurs !

14h30 Visite guidée plongez dans l’histoire de la Hardonnerie et découvrez son évolution au fil de ces 15 années.

17h Verre de l’amitié pour clôturer la journée dans la bonne humeur.

Et toute la journée parcours et création de hobby horse, stand Adopte ton doudou , nourrissage des animaux et vente de goûters.

Pensez à apporter votre déjeuner pour profiter de l’aire de pique-nique !Tout public

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Vauquois 55270 Meuse Grand Est +33 9 74 19 15 32 lahardonnerie@welfarm.fr

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English :

La ferme de la Hardonnerie is celebrating its 15th birthday, and invites you to Vauquois to join us for a festive and convivial day.

On the program for this special day:

11am & 3.30pm ? Discover ethology: take a different approach to the animal world and learn to better understand the behaviors of our boarders.

11am & 3.30pm ? Participatory storytelling: a magical, interactive moment for children? and big dreamers!

14h30 ? Guided tour: immerse yourself in the history of La Hardonnerie and discover how it has evolved over the past 15 years.

17h ? A friendly drink to bring the day to a close.

And all day long: hobby horse course and creation, Adopt your cuddly toy stand, animal feeding and snack sales.

Don’t forget to bring your lunch to enjoy the picnic area!

L’événement La Hardonnerie fête ses 15 ans portes ouvertes Vauquois a été mis à jour le 2026-04-14 par OT DU PAYS D’ARGONNE