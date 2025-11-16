La Harengade Abbeville

La Harengade

La Harengade commencera le samedi 16 novembre à 12h par un concours de pêche, le Challenge Harengade organisé et encadré par les pêcheurs à la ligne du Ponthieu (PLP).

Le lendemain, dès 7h, rendez-vous sur le port pour la grande braderie-réderie.

Les bénévoles de l’Amicale Saint-Jacques seront aux fourneaux pour proposer à la vente des harengs grillés ou marinés, dès 10h. Et pour ceux qui n’aiment pas le hareng, il reste l’option merguez-saucisses-frites tient à rassurer Roger Plet, président de l’Amicale.

Quai de la Pointe Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 73 85 roger.plet@orange.fr

English :

La Harengade kicks off on Saturday November 16 at 12pm with a fishing competition, the Challenge Harengade , organized and supervised by the Ponthieu anglers (PLP).

The following day, from 7 a.m., you’ll be at the port for the big braderie-rederie.

Volunteers from the Amicale Saint-Jacques will be on hand to offer grilled or marinated herring for sale, starting at 10am. And for those who don’t like herring, there’s always the merguez-saucisses-frites option, reassures Roger Plet, president of the Amicale.

German :

Die Heringade beginnt am Samstag, den 16. November um 12 Uhr mit einem Angelwettbewerb, der Challenge Harengade , der von den Angelfischern des Ponthieu (PLP) organisiert und betreut wird.

Am nächsten Tag, ab 7 Uhr, treffen Sie sich am Hafen für den großen Ausverkauf und die Arderie.

Die Freiwilligen der Amicale Saint-Jacques stehen ab 10 Uhr am Herd, um gegrillte oder marinierte Heringe zum Verkauf anzubieten. Roger Plet, der Vorsitzende der Amicale, beruhigt: Wer keinen Hering mag, kann auch Merguez-Saucisses-Frites essen.

Italiano :

La Festa dell’Aringa prenderà il via sabato 16 novembre alle 12.00 con una gara di pesca, la Challenge Harengade , organizzata e supervisionata dai pescatori di Ponthieu (PLP).

Il giorno seguente, dalle 7 del mattino, ci si ritroverà al porto per la grande vendita e l’asta.

I volontari dell’Amicale Saint-Jacques saranno a disposizione per offrire aringhe alla griglia o marinate in vendita dalle 10 del mattino. E per chi non ama le aringhe, c’è sempre l’opzione merguez-saucisses-frites , dice Roger Plet, presidente dell’Amicale.

Espanol :

La Fiesta del Arenque comenzará el sábado 16 de noviembre a las 12.00 horas con un concurso de pesca, el Challenge Harengade , organizado y supervisado por los pescadores de Ponthieu (PLP).

Al día siguiente, a partir de las 7 de la mañana, estará en el puerto para la gran venta y subasta.

Los voluntarios de la Amicale Saint-Jacques pondrán a la venta arenques a la plancha o marinados a partir de las 10 de la mañana. Y para los que no les guste el arenque, siempre está la opción merguez-saucisses-frites , dice Roger Plet, Presidente de la Amicale.

