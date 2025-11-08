La harpe celtique avec Lucille Lisack Basse-Ham

La harpe celtique avec Lucille Lisack

5 rue de la Mairie Basse-Ham Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-11-08 14:00:00

Des activités ludiques, le plaisir de découvrir et de toucher des instruments de musique variés, une ambiance de travail chaleureuse, un éveil de la curiosité. Lucille Lisack, harpiste, animera un moment de partage où chacun pourra cultiver son jardin sonore et ses talents musicaux.

À partir de 8 ans.

Sur réservation.Enfants

5 rue de la Mairie Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 82 19 74 mediatheque@basse-ham.fr

English :

Playful activities, the pleasure of discovering and touching a variety of musical instruments, a warm working atmosphere, an awakening of curiosity. Lucille Lisack, harpist, will lead a moment of sharing where everyone can cultivate their own sound garden and musical talents.

Ages 8 and up.

Reservations required.

German :

Spielerische Aktivitäten, die Freude, verschiedene Musikinstrumente zu entdecken und anzufassen, eine warme Arbeitsatmosphäre, das Wecken der Neugier. Lucille Lisack, Harfenistin, wird einen Moment des Austauschs leiten, in dem jeder seinen Klanggarten und seine musikalischen Talente pflegen kann.

Ab 8 Jahren.

Mit Reservierung.

Italiano :

Attività ludiche, il piacere di scoprire e toccare una varietà di strumenti musicali, una calda atmosfera di lavoro e il risveglio della curiosità. Lucille Lisack, arpista, guiderà un momento di condivisione in cui ognuno potrà coltivare il proprio giardino sonoro e il proprio talento musicale.

A partire dagli 8 anni.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Actividades lúdicas, el placer de descubrir y tocar diversos instrumentos musicales, un cálido ambiente de trabajo y el despertar de la curiosidad. Lucille Lisack, arpista, dirigirá un tiempo de intercambio en el que cada uno podrá cultivar su propio jardín sonoro y sus talentos musicales.

A partir de 8 años.

Reserva obligatoria.

